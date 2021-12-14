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Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar
Antalya’nın Kemer ilçesinde denizde 2 hortum oluştu. Biri kıyıya yaklaşmadan kaybolan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
- DHA
- 14.12.2021 - 16:17
- Güncelleme : 14.12.2021 - 16:33
Antalya’nın Kemer ilçesi açıklarında, saat 15.00 sıralarında denizde 2 hortum görüldü.
Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarında denizdeki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü.
KIYIYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU
Hortumlardan biri yok olduktan sonra diğeri de kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu.
Hortumu fark edenler cep telefonuyla görüntüledi.
Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar ViDEO
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