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    Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar

    Antalya’nın Kemer ilçesinde denizde 2 hortum oluştu. Biri kıyıya yaklaşmadan kaybolan hortum, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.
    • DHA
    • 14.12.2021 - 16:17
    • Güncelleme : 14.12.2021 - 16:33
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    Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar

    Antalya’nın ​Kemer ilçesi açıklarında, saat 15.00 sıralarında denizde 2 hortum görüldü.

    Çamyuva ve Tekirova mahalleleri açıklarında denizdeki hortumlar, yaklaşık 10 dakika sürdü.

    KIYIYA YAKLAŞMADAN KAYBOLDU

    Hortumlardan biri yok olduktan sonra diğeri de kıyıya yaklaşmadan gözden kayboldu.

    Hortumu fark edenler cep telefonuyla görüntüledi.

    Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar ViDEO

    TATİLCİLER DE İZLEDİ

    Tahtalı Dağı'nın zirvesindeki tatilciler, 2 bin 365 metre yüksekten bu doğa olayını gözlemledi.

    Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar #1

    Kemer’de hortum: O anları kameraya aldılar #2

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