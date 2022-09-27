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    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi

    Seyyar dövizcilik 45 yaşındaki 3 çocuk babası, otomobilinin içinde boğazı kesilmiş şekilde ölü bulundu. Şahsın üzerinde yüklü miktarda döviz olduğu belirtildi.
    • 27.09.2022 - 14:09
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    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi

    Antalya’nın Kemer ilçesi Beldibi Mahallesi D-400 Karayolu’nda park halindeki 07 K 7720 plakalı otomobilin şoför koltuğunda kanlar içindeki bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

    Saat 10.30 sırasında yapılan ihbarla olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Sağlıkçılar yaptığı kontrolde boğazı kesilen kişinin hayatını kaybettiğini belirledi.

    Kimliği belirlendi

    Yapılan incelemede şahsın Kemer ilçesinde seyyar dövizcilik yapan 45 yaşında evli ve 3 çocuk babası Ramazan Kırınfıl olduğu belirlendi.

    Savcılık ve olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Kırınfıl’in cenazesi Kemer Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #1

    Kontak anahtarı takılıydı

    Araç içerisinde bulunan bir miktar dövize ise jandarma ekipler tarafından incelemeye alındı.

    Kırınfıl’in gözlüğünün aracın göğüs bölümünde, kontak anahtarının ise takılı olduğu görülürken, arka bölümde de su şişelerinin olduğu gözlemlendi.

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #2

    Yüklü miktarda dövizle geziyordu

    Jandarma ekipleri araç üzerinde detaylı inceleme yaptı.

    Araç otoparka çekilirken, jandarma dövizleri alıp kaçan şüpheli ya da şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

    İHA’nın haberine göre çevresinde sevilen bir kişilik olan Ramazan Kırınfıl'in yüklü miktarda dövizle gezdiği ve arayan kişilerin yanına giderek döviz bozduğu öğrenildi.

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #3

    “Boğazının bıçakla kesildiğini duydum”

    Ramazan Kırınfıl’i tanıyan Yakup Kömürcü, “Kendi halinde işinde gücünde çok iyi bir insandı. Seyyar döviz işiyle uğraşıyordu. Kim ararsa gidiyordu, dolaşıyordu. Arıyorsunuz ‘dövizim var’ diyorsunuz, yarım saat bir saate o şekilde randevu veriyordu, geliyordu. Aranan her yere gidiyordu. Tahminimce yine bu şekilde birisi aramış bilen birisi, tanıdık biri yapmış olabilir. İnsanın aklına her şey geliyor. Boğazının bıçakla kesildiğini duydum.” dedi.

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #4

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #5

    Kemer’de seyyar dövizci aracında katledildi #6


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