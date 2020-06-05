Kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttı, tehdit etti

Kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttı, tehdit etti

Ankara'da trafikte tartıştığı sürücüye kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, "Seni bu gece evinden aldırmazsam" diyerek, tehditler savurdu.

Ankara'nın Çankaya ilçesinde 06 D 0385 plakalı lüks otomobilin sürücüsü ile plakası öğrenilemeyen hafif ticari aracın sürücüsü arasında trafikte seyir halindeyken bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı.

Bunun üzerine kadın sürücü, otomobiliyle diğer aracın önüne geçip, sürücüyü durdurdu.

"BU GECE EVİNDEN ALDIRMAZSAM"

Aracından inen kadın sürücü ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Küfür ve hakarette bulunduğu görülen kadın sürücünün, "Bana 'senin gibileri çok gördük' diyor, ben kimim biliyor musun? Ben Kars Valisi Özel Kalem Müdürüyüm. Seni bu gece evinden aldırmazsam." diyerek tehditler savurdu.

Kendisini özel kalem müdürü olarak tanıttı, tehdit etti VİDEO

Çevredekilerin araya girerek sakinleştirmeye çalıştığı kadın sürücü, daha sonra aracına binerek uzaklaştı.

KARS VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA

İki sürücü arasındaki tartışmaya ilişkin görüntü, sosyal medyada paylaşıldı. Kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan kadın sürücü, sosyal medyada tepki çekerken, Kars Valiliği de konuyla ilgili açıklama yaptı.

"İLGİSİ-BAĞLANTISI BULUNMAMAKTADIR"

Açıklamada, "Paylaşılan videoda kendisini Kars Valisi Özel Kalem Müdürü olarak tanıtan şahıs, valiliğimiz özel kalem müdürü olmadığı gibi valiliğimizle de herhangi bir ilgisi-bağlantısı bulunmamaktadır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." ifadeleri kullanıldı.