Kerem Dürüst, Muğla'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı

Cemiyet hayatının bilinen isimlerinden Kerem Dürüst, evine düzenlenen uyuşturucu operasyonuyla yakalandı. Kerem Dürüst, uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle adliyeye sevk edilecek.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak çalışması yaptığı sırada ihbar aldı.

Alınan ihbar üzerine ekipler tarafından, cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.

KEREM DÜRÜST İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI

Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B., N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.

UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis ekipleri, gözaltına alınanlardan T.K.’nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.

ADLİYEYE SEVK EDİLECEK

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.

UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN İŞLEM UYGULANDI

Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.













