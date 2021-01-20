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- Kerem Dürüst, Muğla'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı
Kerem Dürüst, Muğla'da uyuşturucu nedeniyle gözaltına alındı
- DHA
- 20.01.2021 - 12:26
- Güncelleme : 20.01.2021 - 12:44
Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Bodrum Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, sokak çalışması yaptığı sırada ihbar aldı.
Alınan ihbar üzerine ekipler tarafından, cemiyet hayatının ünlü simalarından Kerem Dürüst'ün evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde yapılan aramada 18 gram esrar, 14 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından temin edildiği tahmin edilen sehpa üzerinde 2 adet 100 TL ele geçirildi.
KEREM DÜRÜST İLE BİRLİKTE 5 KİŞİ DAHA GÖZALTINA ALINDI
Kerem Dürüst ile evde bulunan T.K. ve Ş.Y. ile D.Y., Y.B., N.O. isimli kadınlar gözaltına alındı. Kadınların ikisinin yabancı uyruklu olduğu öğrenildi.
UYUŞTURUCULAR ELE GEÇİRİLDİ
Polis ekipleri, gözaltına alınanlardan T.K.’nin adresinde yaptığı aramada da 2 gram esrar, 1 gram metamfetamin ve 3 ecstacy hap ele geçirdi.
ADLİYEYE SEVK EDİLECEK
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürülen Kerem Dürüst ile T.K.'nin, sorgularının ardından 'uyuşturucu ticareti yapmak' suçlamasıyla adliyeye sevkedileceği bildirildi.
UYUŞTURUCU KULLANMAKTAN İŞLEM UYGULANDI
Gözaltına alınan 3'ü kadın 4 kişi hakkında ise 'uyuşturucu madde kullanmak'tan işlem yapıldığı öğrenildi.