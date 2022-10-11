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Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü'ne düştü
Bitlis’in Tatvan ilçesinde kesim için mezbahaya götürülürken kaçan manda Van Gölü'ne düştü.
- 11.10.2022 - 20:24
Bitlis Tatvan’da kesim için mezbahaya götürülen manda gözleri kapalı bir şekildeyken kaçtı.
Kaçarken Van Gölü'ne düşen manda için ekipler seferber oldu.
Manda, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.
Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı
İHA'nın aktardığına göre ekipler uzun uğraşlar sonucu hayvanı iple bağlayarak gölden çıkarıp mezbaha görevlilerine teslim etti.