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    Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü'ne düştü

    Bitlis’in Tatvan ilçesinde kesim için mezbahaya götürülürken kaçan manda Van Gölü'ne düştü.
    • 11.10.2022 - 20:24
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    Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü'ne düştü

    Bitlis Tatvan’da kesim için mezbahaya götürülen manda gözleri kapalı bir şekildeyken kaçtı.

    Kaçarken Van Gölü'ne düşen manda için ekipler seferber oldu.

    Manda, itfaiye ekipleri ve dalgıç polisler tarafından kurtarıldı.

    Uzun uğraşlar sonucu kurtarıldı

    İHA'nın aktardığına göre ekipler uzun uğraşlar sonucu hayvanı iple bağlayarak gölden çıkarıp mezbaha görevlilerine teslim etti.

    Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü ne düştü #1

    Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü ne düştü #2

    Kesilmemek için kaçan manda Van Gölü ne düştü #3


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