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    Kiev’de top mermisi eve isabet etti

    Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermilerinden biri müstakil eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
    • İHA
    • 24.03.2022 - 18:33
    • Güncelleme : 24.03.2022 - 18:50
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    Kiev’de top mermisi eve isabet etti

    Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’ya yönelik başlattığı saldırılar devam ediyor.

    Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında Ukrayna’nın başkenti Kiev’deki Obolon semtinde bulunan müstakil eve top mermilerinden birinin isabet etmesi sonucu yangın çıktı.

    "ÇIKAN YANGINA EVE İSABET EDEN TOP MERMİSİ SEBEP OLDU"

    Olaya ilişkin açıklama yapan Ukrayna Acil Durumlar Servisi, "Merkezimize Obolon semtinde çıkan yangına ilişkin ihbar gelmesi sonucunda olay yerine 3 teknik araç ve 15 personel sevk edildi. Olay yerinde yapılan incelemeler sonucunda iki katlı müstakil evde çıkan yangını, eve isabet eden top mermisinin sebep olduğu anlaşıldı" ifadeleri kullanıldı.

    Kiev’de top mermisi eve isabet etti VİDEO

    Kiev’de top mermisi eve isabet etti #1

    Kiev’de top mermisi eve isabet etti #2

    Kiev’de top mermisi eve isabet etti #3

    Kiev’de top mermisi eve isabet etti #4


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