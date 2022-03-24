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Kiev’de top mermisi eve isabet etti

Kiev’de top mermisi eve isabet etti

Ukrayna’nın başkenti Kiev’de Rus ordusu tarafından düzenlenen topçu saldırısında top mermilerinden biri müstakil eve isabet etmesi sonucu yangın çıktı.