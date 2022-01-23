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    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı

    Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı yollar ulaşıma kapatıldı. Ekipler, yol açma çalışmaları için harekete geçti.
    • AA
    • 23.01.2022 - 09:46
    • Güncelleme : 23.01.2022 - 10:15
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    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı

    Kilis'te gece etkili olan kar yağışının ardından ulaşımda aksamalar yaşanıyor.

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay kara yolu, yoğun kar yağışı ve yol açma çalışmaları nedeniyle ulaşıma kapatıldı.

    YOL AÇMA ÇALIŞMALARI

    Karayolları ve İl Özel İdaresi ekipleri, yolları ulaşıma açmaya çalışıyor.

    Kilis Belediyesi ekipleri de cadde, sokak ile yollarda tuzlama ve kar küreme çalışması yürütüyor.

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı ViDEO

    ARAÇLARIN GEÇİŞİNE İZİN YOK

    İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şubesi ekipleri, kentten Gaziantep ve Hatay istikametine araçların geçişine izin vermiyor.

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı #1

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı #2

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı #3

    Kilis-Gaziantep ve Kilis-Hatay yolu ulaşıma kapatıldı #4


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