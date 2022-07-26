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- Kilisli çiftçi, banyoda elektrik akımına kapılıp öldü
Kilisli çiftçi, banyoda elektrik akımına kapılıp öldü
Dün akşam saatlerinde evinde duş almak isteyen çiftçi, girdiği banyoda elektrik akımına kapıldı. Talihsiz çiftçi, hayatını kaybetti.
- 26.07.2022 - 09:36
- Güncelleme : 26.07.2022 - 09:55
Kilis’in Musabeyli ilçesi Yuvabaşı köyünde çiftçilik yapan Mehmet Kanal (42), dün akşam saatlerinde evde duş almak için girdiği banyoda elektrik akımına kapıldı.
Kanal'ın çığlıklarını duyan yakınları, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi.
Hayatını kaybetti
Adrese gelen sağlık ekibinin kontrolünde, Mehmet Kanal'ın yaşamını yitirdiği belirlendi.
DHA’nın haberine göre jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Kanal'ın cenazesi morga kaldırıldı.