Kilis'te 1 bebeğin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına sebep olan maganda tutuklandı Düğün öncesi eğlencede pompalı tüfekle havaya ateş açılması sonucu saçma isabet eden 7 aylık bebeğin hayatını kaybetmesi, 3 kişinin de yaralanmasının ardından gözaltına alınan genç tutuklandı.

AA Düğün eğlencesinde bir maganda daha dehşet saçtı... Kilis'te, önceki gün çeyiz alma öncesi düzenlenen düğün eğlencesinde, bir kişi pompalı tüfekle havaya ateş etti. Bunun sonucunda Zeliha Filik (31) ve kucağında bulunan bebeği Bayram Mert Filik ile Hatice Geyyaz (11) ve İkra Fatma Geyyaz (5) yaralandı. 1 kişi hayatını kaybetti 7 aylık bebek, sevk edildiği Gaziantep'teki hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Olaya ilişkin Kilis Emniyet Müdürlüğünün Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde soruşturma başlatıldı. Yaralıların tedavisi sürüyor Öte yandan olayda yaralanan Zeliha Filik, Hatice Geyyaz ve İkra Fatma Geyyaz'ın tedavileri devam ediyor. 1 kişi tutuklandı Olayla ilgili dün gözaltına alınan A.K, çıkarıldığı hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Soruşturmayı sürdüren ekipler, 16 yaşındaki şüpheli R.A'yı gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı. Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA) Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)

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