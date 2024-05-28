DHA
Bugün öğleden sonra Kilis- İslahiye kara yolunun 45'inci kilometresinde Mehmet Balcı(36), arızalanan 79 ABP 973 plakalı kamyonunu yol kenarına çekti.
Balcı ile yanındaki arkadaşı Uğur Özkan(35), arızayı gidermek için kamyonun altına girdi.
Freni boşalan kamyon, 2 kişiyi ezdi
Kamyonun freninin boşaldığı iddiasıyla hareket etmesi sonucu, Mehmet Balcı ve Uğur Özkan'ın üzerinden geçtiği bildirildi.
Yoldan geçen diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aramasıyla kaza yerine sağlık ekipleri yönlendirildi.
Sağlık ekipleri, Mehmet Balcı'nın hayatını kaybettiğini belirledi. Uğur Özkan ise ilk müdahalenin ardından ambulansla Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı ancak kurtarılamadı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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