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- Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama
Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama
Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden 5’i, tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.
- 15.12.2022 - 17:43
Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 6 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları örgüt üyelerini operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.
5 örgüt üyesi tutuklandı
Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 örgüt üyesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Birçok infazın emrini verdi
Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.