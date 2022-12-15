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Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden 5’i, tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.