Petrol
82
-0.85%
Euro
19.856
-0.22%
Dolar
18.6446
0.12%
Altın
1.065
-1.53%
Borsa
5189
2.41%
Bitcoin
329.443
-3.53%
BTXN Coin
5.20
-1.88%
Bitexen
15ºC
İstanbul
Bulutlu 15 C

    Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

    Düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 DEAŞ terör örgütü üyesinden 5’i, tutuklandı. Tutuklananlardan 1'inin, DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.
    • 15.12.2022 - 17:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te 5 DEAŞ üyesine tutuklama

    Kilis İl Jandarma Komutanlığı Terörle Mücadele ekipleri, terör örgütü DEAŞ içinde faaliyet gösteren 6 kişinin kentte yaşadığı bilgisine ulaştı.

    Ekipler, kent merkezinde takibe aldıkları örgüt üyelerini operasyonla yakalayıp, gözaltına aldı.

    5 örgüt üyesi tutuklandı

    Jandarmadaki işlemlerinin ardından 5 örgüt üyesi, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

    Birçok infazın emrini verdi

    Tutuklananlardan 1'inin, daha önce DEAŞ içinde sözde kadılık yaptığı ve birçok infazın emrini verdiği öğrenildi.

    Kilis te 5 DEAŞ üyesine tutuklama #1

    Kilis te 5 DEAŞ üyesine tutuklama #2

    Kilis te 5 DEAŞ üyesine tutuklama #3

    Kilis te 5 DEAŞ üyesine tutuklama #4

    Kilis te 5 DEAŞ üyesine tutuklama #5


    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..
    Basketbol

    NBA'de bugün hangi maçlar oynanacak? 15 Aralık NBA maç programı..

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!
    Advertorial

    Günde 10 dakika ayırın, günlük 300 USD kazanın!

    Almanya'daki Ukraynalıların son durumu
    Dünya

    Almanya'daki Ukraynalıların son durumu

    Görüş Bildir