Kilis'te 6 aylık göçmen bilançosu! 1405 düzensiz göçmen yakalandı Kente kaçak göçmenlere karşı yapılan operasyon kapsamında 6,5 ayda 1405 düzensiz göçmen yakalanırken göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen 20 şüpheli tutuklandı.

İHA

Yurt genelinde ülke huzurunu bozacak şahıslara karşı operasyonlar sürüyor.

Başlatılan operasyonlarla ülke içerisinde ve sınır bölgelerinde düzensiz göçmene izin verilmedi.

Bir yeni operasyonun adresi ise Kilis oldu.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, 1 Ocak-15 Temmuz arasında sınır hattı geri bölgesinde 835 düzensiz göçmen kaçakçılığı olayına müdahale edildi.

48 şüpheli yakalandı

Bu kapsamda 1405 düzensiz göçmen ve göçmen kaçakçılığı yaptığı değerlendirilen 48 şüpheli yakalandı.

28'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gözaltına alınan şüphelilerden 20'si çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı, 28'i ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Düzensiz göçmenler de işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Olaylarda kullanıldığı tespit edilen 19 araca ve 52 cep telefonuna el konuldu.