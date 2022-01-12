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    Kilis'te, 6 kaçak göçmen yakalandı

    Yurda kaçak yollar ile giriş yaptığı tespit edilen 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen, yapılan operasyon ile N.I. isimli şahsın evinde yakalandı.
    • DHA
    • 12.01.2022 - 09:33
    • Güncelleme : 12.01.2022 - 09:56
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    Kilis'te, 6 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis’te, kaçak yollarla yurda girişlerin engellenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, İsmet paşa Mahallesi'nde Suriyeli uyruklu N.I.'nın yaşadığı evde kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine harekete geçti.

    Söz konusu evde yapılan aramalarda, yurda yasa dışı yollarla girdiği belirlenen Suriye uyruklu 6 göçmen yakalandı.

    ORGANİZATÖR GÖZALTINA ALINDI

    Kaçak göçmenler, sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

    Organizatörlük yaptığı tespit edilen ev sahibi N.I. ise gözaltına alındı.

    Kilis te, 6 kaçak göçmen yakalandı #1


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