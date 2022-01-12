Haberler

3. Sayfa Haberleri

Kilis'te, 6 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'te, 6 kaçak göçmen yakalandı

Yurda kaçak yollar ile giriş yaptığı tespit edilen 6 Suriye uyruklu kaçak göçmen, yapılan operasyon ile N.I. isimli şahsın evinde yakalandı.