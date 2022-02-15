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    Kilis’te, 7 kaçak göçmen yakalandı

    H.C isimli şahsın evinde yapılan kimlik kontrollerinde, 7 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
    • İHA
    • 15.02.2022 - 09:42
    • Güncelleme : 15.02.2022 - 10:01
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    Kilis’te, 7 kaçak göçmen yakalandı

    Kilis’te, ülkeye kaçak yollardan giriş yapamya çalışan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…

    Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öncüpınar Mahallesinde H.C. isimli şahsa ait evde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.

    Kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlendi.

    KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİ’NE, EV SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

    7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi. İkamet sahibi H.C. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

    Kilis’te, 7 kaçak göçmen yakalandı #1


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