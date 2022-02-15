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- Kilis’te, 7 kaçak göçmen yakalandı
Kilis’te, 7 kaçak göçmen yakalandı
H.C isimli şahsın evinde yapılan kimlik kontrollerinde, 7 kişinin Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.
- İHA
- 15.02.2022 - 09:42
- Güncelleme : 15.02.2022 - 10:01
Kilis’te, ülkeye kaçak yollardan giriş yapamya çalışan şahıslara yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor…
Çalışmalar kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Öncüpınar Mahallesinde H.C. isimli şahsa ait evde kimlik kontrolü gerçekleştirdi.
Kimlik kontrolünde 7 yabancı uyruklu kişinin, Suriye’den Türkiye’ye yasa dışı yollarla geldiği belirlendi.
KAÇAK GÖÇMENLER GÖÇ İDARESİ’NE, EV SAHİBİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ
7 kişi, sınır dışı edilmek üzere Göç İdaresi’ne teslim edildi. İkamet sahibi H.C. ise ifadesi alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.