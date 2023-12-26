Kilis'te akrabasını hastaneye götüren ehliyetsiz sürücü kaza yaptı: 1'i ağır 3 yaralı
İHA

Kilis'in Musabeyli ilçesinde E.Ç. yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu 15 metrelik şarampole yuvarlandı.

Otomobilde bulunan B.Ç., S.Ç. ve E.Ç yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri yönlendirildi.

Yaralılar ekiplerce Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Zehirlenen şahsın durumu ağır

Kazada yediği mantardan zehirlenen S.Ç.'nin durumunun ağır olduğu bildirilirken otomobil sürücüsü E.Ç.'nin ehliyetinin olmadığı öğrenildi.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)