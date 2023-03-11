Kilis’in Hoylüm Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi'nde A.Y. idaresindeki 27 BLP 46 plakalı motosiklet ile 79 AAN 660 plakalı Muhammet Mustafa Kurtoğlu yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile kafa kafaya çarpıştı.
Çarpışma anı kamerada
Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı.
Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hafif yaralandı.
Yaralılar, olay yerine gelen başka bir ambulans tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Ambulansta da hasta vardı
Öte yandan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.