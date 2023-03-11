Kilis'te ambulans ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı Hasta taşıyan ambulans ile motosiklet kafa kafaya çarpıştı. Güvenlik kamerasına da yansıyan kaza sonucu motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hafif yaralanırken, ambulanstaki hasta ise başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kilis’in Hoylüm Mahallesi Şeyh İzzettin Caddesi'nde A.Y. idaresindeki 27 BLP 46 plakalı motosiklet ile 79 AAN 660 plakalı Muhammet Mustafa Kurtoğlu yönetimindeki hasta taşıyan ambulans ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışma anı kamerada Kaza, çevredeki güvenlik kamerasına da yansıdı. Kazada motosiklet sürücüsü ve yanındaki eşi hafif yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen başka bir ambulans tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Ambulansta da hasta vardı Öte yandan ambulanstaki hasta da başka bir ambulansla hastaneye sevk edildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi.