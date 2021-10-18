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- Kilis’te askeri personel midibüsüne, tırdaki briketler düştü
Kilis’te askeri personel midibüsüne, tırdaki briketler düştü
Hüseyin K. idaresindeki tırdan düşen briketler, sivil askeri personelleri taşıyan midibüsün camından içeri girdi. Yaralanan 3 askeri personel, hastaneye kaldırıldı.
- DHA
- 18.10.2021 - 17:08
- Güncelleme : 18.10.2021 - 17:11
Kilis-İslahiye karayolu üzerinde seyir halinde olan Hüseyin K. idaresindeki briket yüklü tırın, sol tarafındaki kasa kapağının bir kısmı açıldı.
Briketler, bu sırada aynı yönde ilerleyen sivil kıyafetli askeri personelin kullandığı midibüsün camından içeri girdi.
Kazada midibüs sürücüsü M.K. ile araçtaki askeri personel Ş.B. ve M.G. yaralandı.
SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ
Yere düşen briketlere ise O.B. idaresindeki otomobil çarptı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Kilis’te askeri personel midibüsüne, tırdaki briketler düştü VİDEO
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.