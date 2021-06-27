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    Kilis'te cezaevi firarisi kümeste yakalandı

    Cezaevinden kaçan hükümlü T.T., (28) jandarma ekipleri tarafından saklandığı güvercin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 14:20
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    Kilis'te cezaevi firarisi kümeste yakalandı

    Kilis'te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan  T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

    Yapılan çalışmada Çukuroba köyünde olduğu tespit edilen T.T.'nin bulduğu metruk binaya operasyon düzenlendi.

    KÜMESTEN ÇIKTI

    Terasta bulunan güvercin kümesi içerisinden çıkarılan T.T.,  gözaltına alındı.

     

     


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    Kilis te cezaevi firarisi kümeste yakalandı #2

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