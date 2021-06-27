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- Kilis'te cezaevi firarisi kümeste yakalandı
Kilis'te cezaevi firarisi kümeste yakalandı
Cezaevinden kaçan hükümlü T.T., (28) jandarma ekipleri tarafından saklandığı güvercin kümesinde yakalanarak gözaltına alındı.
- DHA
- 27.06.2021 - 14:20
Kilis'te İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Açık Cezaevi İnfaz Kurumu'ndan kaçan, 15 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan T.T.'nin yakalanması için çalışma başlattı.
Yapılan çalışmada Çukuroba köyünde olduğu tespit edilen T.T.'nin bulduğu metruk binaya operasyon düzenlendi.
KÜMESTEN ÇIKTI
Terasta bulunan güvercin kümesi içerisinden çıkarılan T.T., gözaltına alındı.