Kilis'te çöp evde yalnız yaşayan kişi hayatını kaybetti

Son yıllarda çöp ev vakaları gündeme gelmeye başladı.
Bunlardan biri de Kilis'te yaşandı.
Okçular Mahallesi Şörhabil Caddesi'nde yalnız yaşayan 74 yaşındaki Fahri Y., evinde atık malzemeleri ve çöpleri biriktirdi.
Yakınları harekete geçti
Bir süredir kendisinden haber alınamamasının üzerine yakınları evine geldi.
Kapıyı açamayan yakınları durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
Ölü bulundu
Bitişikte bulunan evin damından bahçeye giren ekipler, Fahri Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Evin ve bahçenin içerisinde bulunan çöpler, belediye ekiplerince temizlenmeye çalışılıyor.
Morga kaldırıldı
Ceset, Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.