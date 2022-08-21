Petrol
96.09
-0.52%
Euro
18.1561
-0.57%
Dolar
18.0854
0.04%
Altın
1.016
-0.51%
Borsa
302
0.00%
Bitcoin
395.127
0.69%
BTXN Coin
5.56
-5.28%
Bitexen
29ºC
İstanbul
Güneşli 29 C

    Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

    Kilis'te, dağlık alanda 100 metre arayla iki kadın cesedi bulundu.
    • 21.08.2022 - 19:24
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu

    Kilis'te merkeze bağlı Topdağı köyü yakınlarında koyun otlatan çoban, eski kum ocağı olarak kullanılan alanda biri yol kenarında diğeri de ona 100 metre uzaklıkta dağlık alanda 2 kadın cesedi görünce durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

    İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, önlem alarak inceleme yaptı.

    Cesetler morga kaldırıldı

    Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından cesetler, morga kaldırıldı.

    DHA'nın haberine göre ekiplerin, kadınların kimlikleri ve ölüm nedenlerinin belirlenmesine yönelik çalışmasını sürdürüyor.

    Kilis te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu #1

    Kilis te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu #2

    Kilis te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu #3

    Kilis te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu #4

    Kilis te dağlık alanda 2 kadın cesedi bulundu #5


    İlginizi Çekebilir

    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım
    Dünyadan futbol

    Pep Guardiola: Üç günde bir maç yapmaktan sıkıldım

    Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
    Futbol

    Antalyaspor - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir