Kilis'te dere yatağına uçan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı Hastaneye gitmek üzere yola çıkan otomobil, kontrolden çıkarak dere yatağına devrildi. Araçta bulunan 3 kişiden 1'i hayatını kaybederken 2 kişi de yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

DHA

Kilis'in Gülbaba köyünde korkunç bir kaza yaşandı.

Hatay'dan Kilis'e hastaneye geldiği öğrenilen Mehmet Emin Antep’in kontrolünü yitirdiği 31 ANJ 166 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Emin Antep ile yanında bulunan eşi Ayşe Antep'in yaralandığı, babası Ömer Antep'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ömer Antep'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan oğlu ve gelini ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.