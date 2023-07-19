Kilis'te dere yatağına uçan araçta 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
DHA

Kilis'in Gülbaba köyünde korkunç bir yaşandı.

Hatay'dan Kilis'e hastaneye geldiği öğrenilen Mehmet Emin Antep’in kontrolünü yitirdiği 31 ANJ 166 plakalı otomobil, dere yatağına devrildi.

Kazayı görenler durumu 112 ekiplerine bildirdi.

1 kişi hayatını kaybetti 2 kişi yaralandı

İhbarla bölgeye gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Mehmet Emin Antep ile yanında bulunan eşi Ayşe Antep'in yaralandığı, babası Ömer Antep'in ise hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Ömer Antep'in cansız bedeni otopsi için morga kaldırılırken, yaralanan oğlu ve gelini ise Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Otomobil dere yatağına devrildi: 1 ölü, 2 yaralı #1