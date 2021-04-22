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    Kilis'te devrilen traktörün altında kalan çifti vefat etti

    79 yaşındaki çiftçi Osman Demirkıran, kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında can verdi.
    • DHA
    • 22.04.2021 - 08:59
    • Güncelleme : 22.04.2021 - 09:41
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    Kilis'te devrilen traktörün altında kalan çifti vefat etti

    Dün akşam saatlerinde Kilis'teki Musabeyli'ne bağlı Gündeğer köyünde kaza meydana geldi.

    Osman Demirkıran, arazini sürerken kullandığı 79 AZ 471 plakalı traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti.

    Kontrolden çıkarak devrilen traktörün altında kalan Demirkıran'ı görenler, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.

    HAYATINI KAYBETTİĞİ BELİRLENDİ

    İhbarla gelen sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, Osman Demirkıran'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

    Jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Demirkıran'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

    Kilis te devrilen traktörün altında kalan çifti vefat etti #1

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