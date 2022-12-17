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    Kilis’te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi

    İçme suyu hattı çalışmaları sırasında meydana gelen göçükte kalan işçiler Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, toprağa verildi.
    • 17.12.2022 - 12:43
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    Kilis’te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattının çalışmaları sırasında dün göçük meydana geldi.

    İşçiler Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, toprak yığını altında kaldı.

    Ekiplerin çalışmasıyla çıkarılıp, hastaneye kaldırılan Yıldız ve Çelik, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

    Cenaze töreni düzenlendi

    İşçiler için bugün Geçitboyu köyünde cenaze namazı kılındı.

    Toprağa verildiler

    Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi ve diğer yetkililer ile ailelerin katıldığı cenazede kılınan namaz sonrası Bayram Yıldız ve Hasan Çelik, köy mezarlığında toprağa verildi.

    Kilis’te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi #1

    Kilis’te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi #2

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    Kilis’te göçükte kalan 2 işçi toprağa verildi #5

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