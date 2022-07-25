Petrol
101.3
1.11%
Euro
18.2642
0.35%
Dolar
17.8296
0.32%
Altın
989.98
0.70%
Borsa
2548
0.00%
Bitcoin
382.313
-3.72%
BTXN Coin
10.05
-5.98%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Açık 21 C

    Kilis'te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı

    Kilis’te 2 hırsızın, park halindeki minibüsün kapısını açarak mini buzdolabı çaldıktan sonra motosiklet ile uzaklaşmaları güvenlik kameralarına yansıdı.
    • 25.07.2022 - 16:31
    • Güncelleme : 25.07.2022 - 16:56
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Kilis'te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı

    Kilis Küçük Sanayi Sitesi'nde karavan işi yapan Nurettin Akardoğan’a ait, tel örgüyle çevrilmiş iş yerinde park halinde duran minibüsün olduğu yere gelen bir şüpheli, bölgede bir süre keşif yaptı.

    Keşiften 1 saat sonra 2 şahıs, tel örgülerden atlayarak minibüsün yanına geldi. Kapıyı açtıktan sonra içeriye giren şüpheliler, battaniyeye sardıkları mini buzdolabını aldı.

    Motosikletle götürdüler

    Giderken buzdolabını düşüren hırsızlık zanlılarından biri, tel örgüden atlayıp motosikleti ile gelerek, arkadaşı ve buzdolabını aldıktan sonra hızla olay yerinden uzaklaştı.

    Kilis'te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı VİDEO

    "Çaldıkları buzdolabı hiçbir işlerine yaramaz"

    İHA'ya konuşan Nurettin Akardoğan, iş yerinde daha önce de hırsızlık yaşandığını ifade ederek, "Çaldıkları buzdolabı hiçbir işlerine yaramaz, 12 volt ile çalışıyor. Bilmeden fişe takmaları halinde motoru yanar. Hırsızların bir an önce yakalanmasını istiyorum. Sanayi sitesinin içerisinde hırsızlık olayları arttı. Daha önce de iş yerime giren hırsızlar araç parçalarını çaldılar." dedi.

    Kilis te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı #1

    Kilis te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı #2

    Kilis te hırsızların minibüsten mini buzdolabı çalmaları kameraya yansıdı #3


    İlginizi Çekebilir

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın
    Metabot

    Geleceğin Metaverse projelerine erkenden yatırım yapın

    25 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?
    Gündem

    25 Temmuz 2022 güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam altın ne kadar?

    Yasemin Şefkatli bikinili tatil pozlarıyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı..'
    Medya

    Yasemin Şefkatli bikinili tatil pozlarıyla instagramı salladı! 'Yakıyorsun ortalığı..'

    Görüş Bildir