İHA

merkez Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.

Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan şahıs Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kilis'te iki grup arasındaki şiddetli kavga cep telefonuyla görüntülendi

Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yaşananlar kamerada

Öte yandan iki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren cep telefonuna kamerasına anbean kaydedildi.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)