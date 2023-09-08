Kilis'te iki grup arasındaki şiddetli kavga cep telefonuyla görüntülendi

İHA
Kilis merkez Hürriyet Mahallesi'nde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.
Kavgada ismi öğrenilemeyen bir kişi yaralandı.
Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralanan şahıs Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.
Hastaneye kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Yaşananlar kamerada
Öte yandan iki grup arasında çıkan ve dakikalarca süren kavga cep telefonuna kamerasına anbean kaydedildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)