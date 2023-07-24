Kilis'te itfaiye eri, alevlere teslim olan eve korkusuzca daldı İki katlı evde bilinmeyen nedenle başlayan yangına müdahale eden itfaiye erlerinden Zeki Yılmaz, dumanların arasında kaldı. İtfaiye eri hastaneye kaldırıldı.

İHA Kilis'te yangın telaşı yaşandı. Kazım Karabekir Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yabancı uyruklu Mustafa Hayri'ye ait iki katlı ev bilinmeyen nedenle yanmaya başladı.ü Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye giden itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. İtfaiye eri dumanların arasına atladı Öte yandan dumanların arasına korkusuzca giren itfaiye eri Zeki Yılmaz, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı. Yangın 1 saat sonra söndürüldü Ev sakininin fenalaşan kızına da ambulansta ilk müdahale yapıldı. 1 saat süren yangın itfaiye ve vatandaşlar tarafından söndürüldü.