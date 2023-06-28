Kilis’te kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma buldu Kurban Bayramı'nda kesimlik hayvanların kaçtığı haberleri çok yapıldı ama Kilis'te yaşanan olayda hayvanlar bu kez ağıldan kendileri kaçarak kayboldu.

DHA Kilis’te küçükbaş hayvancılık yapan Kenan Kurt'un 15 keçisi ağıllarından bilinmeyen bir nedenle çıkıp uzaklaştı. Kendi başlarına kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma ekipleri sınırda buldu. Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Beşeriye Köyü'nde hayvancılıkla işiyle uğraşan Kurt 15 adet küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi. Sınır hattında kayalık arazide bulundular İhbar üzerine bölgede Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti neticesinde 15 adet küçükbaş hayvan sınır hattında kayalık arazide başıboş halde bulundu. Sahibine teslim edildi Bulunan hayvanlar sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.