Kilis’te kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma buldu
DHA

Kilis’te küçükbaş hayvancılık yapan Kenan Kurt'un 15 keçisi ağıllarından bilinmeyen bir nedenle çıkıp uzaklaştı.

Kendi başlarına kaybolan 15 küçükbaş hayvanı ekipleri sınırda buldu.

Kilis’in Elbeyli ilçesine bağlı Beşeriye Köyü'nde hayvancılıkla işiyle uğraşan Kurt 15 adet küçükbaş hayvanın ağılda olmadığını fark edince durumu İl Jandarma Komutanlığı’na bildirdi.

Sınır hattında kayalık arazide bulundular

İhbar üzerine bölgede Jandarma ekiplerince yapılan arama faaliyeti neticesinde 15 adet küçükbaş sınır hattında kayalık arazide başıboş halde bulundu.

Kilis’te kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma buldu #1
Kilis’te kaybolan 15 küçükbaş hayvanı Jandarma buldu

Sahibine teslim edildi

Bulunan hayvanlar sahibine eksiksiz olarak teslim edildi.