Kilis'te kaybolan 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu aranıyor Dün okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan Suriye uyruklu 9 yaşındaki kız çocuğunun bulunması için çalışma yürütülüyor.

AA

Kilis’in Okçular Mahallesi'ndeki evinden dün okula gitmek için ayrılan 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmedi.

Kızlarından haber alamayan aile, durumu polise bildirdi.

Çevredeki güvenlik kamerası kaydını izleyen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mercimek'in bulunması için çalışma başlattı.

Kardeşinin bulunmasını istiyor

Güvenlik kamerası kaydında Mercimek'in üç arkadaşıyla evine doğru yürüdüğü anlar yer aldı.

Kız çocuğunun ağabeyi Ahmet Ömer Mercimek, kardeşinin bir an önce bulunmasını istediğini söyledi.

"Kardeşim eve doğru tek başına yürüyor"

Kardeşinin en son dün saat 12.00 sularında okula gittiğini anlatan Mercimek, “Normalde saat 17.30'da gelmesi lazım. Bunun üzerine emniyete giderek kaybolduğuyla ilgili ifade verdik. Polis geldi aramaya başladı. Okuldaki kamera kaydında üç arkadaşıyla okuldan çıkıyor. İkisi ayrılıyor, kardeşim de eve doğru tek başına yürüyor.” dedi.