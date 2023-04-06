Kilis'te kayıp kız çocuğu boynuna briket bağlı halde kuyuda ölü bulundu Kilis'te kayıp olan ve her yerde aranan 9 yaşındaki Gina Mercimek'in cansız bedeni evlerinin yan sokağındaki su kuyusunda boynuna iple briket bağlanmış halde bulundu.

İHA Kilis'in Okçular Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı. İki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı. Boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler küçük kızın evinin yan sokağında bulunan iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama gerçekleştirdi. Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu. Talihsiz kızın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Geniş çaplı soruşturma başlatıldı Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.