İHA
Kilis'in Okçular Mahallesi'nde korkunç bir olay yaşandı.
İki gün önce okuldan çıktıktan sonra bir daha haber alınamayan yabancı uyruklu 9 yaşındaki Gina Mercimek'i bulabilmek için geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.
Boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış
Çalışma sırasında bir ihbarı değerlendiren ekipler küçük kızın evinin yan sokağında bulunan iki katlı binanın bahçesindeki su kuyusunda arama gerçekleştirdi.
Polis ekipleri ve Kilis İtfaiyesi'nin yaptığı çalışmaların ardından kayıp kız iple boynuna briket bağlanarak kuyuya atılmış halde ölü bulundu.
Talihsiz kızın cansız bedeni uzun uğraşlar sonucu bulunduğu kuyudan çıkarılarak Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Geniş çaplı soruşturma başlatıldı
Yaşanan vahşetin ardından olayın faillerini yakalamak için geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatıldı.