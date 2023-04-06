Kilis’te kız çocuğunun ölümü ile ilgili 2 şüpheli yakalandı Okuldan çıktıktan sonra haber alınamayan 9 yaşındaki Suriyeli kız çocuğu, evinin bulunduğu sokaktaki su kuyusunda öldürülmüş olarak bulundu. Küçük kızın ölümü sonrası başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA Kilis’in Okçular Mahallesi'ndeki okuluna 4 Nisan'da giden 9 yaşındaki Gina Mercimek, okul çıkışında evine dönmedi. Selvili Medrese Sokak'ta oturan Suriyeli aile, polise kayıp başvurusunda bulundu. Bölgeye intikal eden polis, küçük kızın bulunması için arama çalışması başlattı. Su kuyusunda cesedi bulundu Bu kapsamda aynı sokakta bulunan H.B.'ye ait 2 katlı evin avlusundaki su kuyusunda arama çalışması yapıldı. Olay yerine çağrılan itfaiye ekibi, kuyudaki suyu tahliye etti. Suyun kuyudan çekilmesinin ardından, kız çocuğunun cesedi bulundu. Boynuna briket bağlandığı ortaya çıktı Ceset, yaklaşık 12 metrelik kuyudan çıkarıldı. Kız çocuğunun boynuna briket bağlandığı da öğrenildi. Küçük kızın cesedi, otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Polis ekipleri, şüpheli H.B.'yi, Ekrem Çetin Mahallesi'nde kovalamaca sonucu yakaladı. Karakol önünde gerginlik Öte yandan, olayı duyan ve şüpheli H.B.'ye tepki göstermek isteyen bir grup, Beşevler Polis Merkezi Amirliği önüne geldi. İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt, şüpheliye tepki gösterenleri sakinleştirdi. Kalabalık daha sonra dağıldı. 1 şüpheli daha yakalandı Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen soruşturma kapsamında olaya ilişkin A.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemi sürüyor.