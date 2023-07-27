Kilis'te komşusunu öldüren polis memuru tutuklandı Taşındığı evden kalan eşyalarını almaya giden polis memuru, daha önceden tartıştığı komşusuyla karşılaştı. İkili arasındaki tartışmada komşusunu tabancayla öldüren polis memuru tutulandı.

DHA

Kilis'te komşu dehşeti yaşandı.

Kilis Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Mahmut Yıldırım, taşındığı ve kalan eşyalarını almak için geldiği apartmanın önünde araç park etme nedeniyle daha önce de tartıştığı komşusu Hamdi Öten ile karşılaştı.

İkili arasında yeniden çıkan tartışma sırasında Mahmut Yıldırım, tabancasıyla Öten'e ateş açtı.

Yaralı hayatını kaybetti, saldırgan gözaltına alındı

Vücuduna isabet eden kurşunla ağır yaralanan Öten, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti, polis memuru Mahmut Yıldırım ise gözaltına alındı.

"Eşimin yanında küfürler etti kendimi kaybettim"

Emniyetteki sorgusunda, Öten'in dolmuş şoförlüğü yaptığını ve sürekli aracını apartmanın girişine park ederek çıkışlara engel olduğu için tartıştıklarını anlatan Mahmut Yıldırım, şu cümleleri aktardı;

Sürekli aramızda tartışma vardı. Her tartışmada ağır hakaretler ediyordu. Salı günü apartmandan taşındık ve başka bir daireye gittik. Dün sabah evde kalan bazı eşyalarımızı almak için apartmana gittik. Bu sırada sokakta Hamdi Öten ile karşılaştık. Kendisini yine bana hakaretler etti ve ardından eşimin yanında bana küfürler edince kendimi kaybederek ateş ettim. Çok pişmanım.

Yıldırım, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.