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- Kilis'te köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı
Kilis'te köpeklere çarpmamak için kaza yaptı: 6 yaralı
Köpeklere çarpmamak için ani manevra yapan panelvan sürücüsü ve aracın içindekilerin yaşadığı kazada 6 kişi yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 01.01.2023 - 12:12
Başıboş sokak köpeklerinin sebep olduğu dehşet anları bitmiyor.
Onlarca kişinin canına mal olan sokak köpekleri yeni bir dehşete sebebiyet oluşturdu.
Kilis'in Polateli ilçesine bağlı yoldaki panelvan, yola çıkan köpeklere çarpmamak için yapılan manevra sonucu dereye uçtu.
6 kişi yaralandı
Kazada sürücü Osman İpek, aynı aileden Gülcan, Zeynep, Mehmet Serkan, Selim ve Güllü İpek yaralandı.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Yaralılar, olay yerine çağrılan ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Soruşturma başlatıldı
İHA'nın haberine göre, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.