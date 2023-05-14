Kilis'te müteahhit evinde defalarca bıçaklanmış halde bulundu Vanlı müteahhit Rıdvan Kaplan'ın cansız bedeni Kilis'teki evinde defalarca bıçaklanmış halde bulundu.

İHA

Kilis'te korkunç olay...

Vanlı müteahhit Rıdvan Kaplan'dan haber alamayan yakınları polise haber verdi.

Mehmet Sanlı Mahallesi'ndeki bir rezidansın 13. katında bulunan dairesine gelen polis ekipleri Kaplan'ı karnından defalarca bıçaklanmış halde buldu.

Olay yerinde öldüğü tespit edilen Rıdvan Kaplan'ın cenazesi otopsi yapılmak üzere Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Kilis Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri olaya karışan şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.