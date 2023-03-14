Kilis'te otomobil dereye uçtu: Sürücü, eşi ve kızı yaralandı Kontrolden çıkarak takla atıp dereye uçan araçta sürücü konumunda bulunan Osman N., eşi Ayşe ve kızı Elif Nur, yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Kilis'teki kaza dehşet anlarına neden oldu. Kaza, Kilis-Elbeyli yolunun 10'uncu kilometresinde meydana geldi. Takla atarak dereye uçtu Kent merkezine giden Osman N. yönetimindeki 33 N 4737 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak taklalar atıp, yol kenarındaki dereye uçtu. Sürücü, eşi ve kızı hastaneye kaldırıldı Kazada, otomobil sürücüsü Osman N. ile yanında bulunan eşi Ayşe ve kızı Elif Nur N. yaralandı. Aile, kazayı görenlerin ihbarıyla gelen sağlık görevlilerince ambulanslarla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.