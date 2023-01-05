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    Kilis'te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu

    Şarampole devrilen otomobilin sürücüsü 39 yaşındaki polis memuru Şerif Kara, ağır yaralandı.
    • 05.01.2023 - 21:48
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    Kilis'te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu

    Kilis- Hatay karayolunun 4'üncü kilometresinde Kilis Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Şerif Kara yönetimindeki otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole devrildi.

    Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve jandarma ekibi sevk edildi.

    Sürücü polis memuru ağır yaralandı

    DHA'Nın haberine göre kazada ağır yaralanan sürücü Şerif Kara, ilk müdahalesinin ardından Kilis Prof. Dr. Aleaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı.

    Tedaviye alınan Kara'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

    Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

    Kilis te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu #1

    Kilis te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu #2

    Kilis te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu #3

    Kilis te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu #4

    Kilis te polis memurunun kullandığı araç şarampole uçtu #5


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