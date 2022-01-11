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    Kilis'te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

    Annesi başka bir şeyle ilgilenirken mutfaktaki kireç çözücüyü su sanarak içen 2 yaşındaki çocuk, tedavi altına alındı. Durumu kötüleşen çocuğun, Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderileceği bildirildi.
    • AA
    • 11.01.2022 - 16:25
    • Güncelleme : 11.01.2022 - 16:35
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    Kilis'te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor

    Kilis'te 5 gün önce yaşanan olayda 2 yaşındaki Yusuf Can, mutfakta bulunan kireç çözücüyü su sanarak içti.

    O esnada fenalaşan Yusuf Can, ailesi tarafından çağırılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    KÜÇÜK ÇOCUĞUN DURUMU KÖTÜLEŞTİ

    Sağlık durumu kötüye giden küçük çocuğun, ambulans uçakla Gaziantep Havalimanı'ndan Ankara Şehir Hastanesi'ne gönderileceği belirtildi.

    "ELİNDE KİREÇ ÇÖZÜCÜ ŞİŞESİ VARDI"

    Baba Mehmet Can, oğlunun su sanarak kireç çözücüyü içtiğini belirterek, "İşten yeni gelmiştim. Annesi içeride yatakları hazırlıyordu. O ara içmiş. Ağlama sesiyle geldim. Çocuğun elinde kireç çözücü şişesi vardı. Direkt ambulansı arayarak hastaneye kaldırdık. İlk müdahale burada yapıldı. Sonra yoğun bakıma alındı, hala bekliyoruz." şeklinde konuştu.

    Kilis'te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor VİDEO

    Kilis te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor #1

    Kilis te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor #2

    Kilis te su yerine kireç çözücü içen küçük çocuk yaşam mücadelesi veriyor #3


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