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- Kilis'te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı
Kilis'te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı
Musabeyli ilçesinde dengesini kaybederek sulama göletine düşen7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
- DHA
- 23.03.2022 - 10:12
Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan olayda, Eymen Talha Yıldırım(7), arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü.
SULAMA GÖLETİNE DÜŞTÜ
Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
7 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI
Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.