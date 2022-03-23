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    Kilis'te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı

    Musabeyli ilçesinde dengesini kaybederek sulama göletine düşen7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
    • DHA
    • 23.03.2022 - 10:12
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    Kilis'te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan olayda, Eymen Talha Yıldırım(7), arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü.

    SULAMA GÖLETİNE DÜŞTÜ

    Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

    7 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI

    Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına  rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.

    Kilis te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı #1


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