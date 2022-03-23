Kilis'te sulama göletine düşen Eymen, kurtarılamadı

Musabeyli ilçesinde dengesini kaybederek sulama göletine düşen7 yaşındaki Eymen Talha Yıldırım, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Haydarlar köyünde yaşanan olayda, Eymen Talha Yıldırım(7), arkadaşlarıyla oynadığı sırada dengesini kaybedip, sulama göletine düştü.

SULAMA GÖLETİNE DÜŞTÜ

Yakınlarının sudan çıkarttığı Eymen, çağrılan sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

7 YAŞINDAKİ EYMEN KURTARILAMADI

Tedavi altına alınan Eymen, doktorların çabasına rağmen yaşamını yitirdi. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.