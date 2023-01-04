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- Kilis'te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu
Kilis'te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu
Suriye uyruklu adam, ayrılmak istediği için tartıştığı karısını sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı.
- 04.01.2023 - 16:28
- Güncelleme : 04.01.2023 - 16:40
Kilis'te öğle saatlerinde 29 yaşındaki Suriye uyruklu Dibo Halil Muhammed, ayrılmak istemediği eşine dehşet saçtı.
Muhammed, 24 yaşındaki eşi Nihet Şemiye ile ayrılmak istemediği için tartışmaya başladı.
Ateşlenen tartışmada gözü dönen kocası tarafından silahla vurulan kadın, sokak ortasında kanlar içerisinde kaldı.
Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı
Ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Şüpheli gözaltına alındı
DHA'nın haberine göre, Dibo Halil Muhammed ise polis ekiplerince gözaltına alındı.