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    Kilis'te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu

    Suriye uyruklu adam, ayrılmak istediği için tartıştığı karısını sokakta tabancayla vurarak ağır yaraladı.
    • 04.01.2023 - 16:28
    • Güncelleme : 04.01.2023 - 16:40
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    Kilis'te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu

    Kilis'te öğle saatlerinde 29 yaşındaki Suriye uyruklu Dibo Halil Muhammed, ayrılmak istemediği eşine dehşet saçtı.

    Muhammed, 24 yaşındaki eşi Nihet Şemiye ile ayrılmak istemediği için tartışmaya başladı.

    Ateşlenen tartışmada gözü dönen kocası tarafından silahla vurulan kadın, sokak ortasında kanlar içerisinde kaldı.

    Yaralı kadın hastaneye kaldırıldı

    Ağır yaralanan kadın, ihbarla gelen sağlık görevlilerince ambulansla hastaneye kaldırıldı.

    Şüpheli gözaltına alındı

    DHA'nın haberine göre, Dibo Halil Muhammed ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

    Kilis te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu #1

    Kilis te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu #2

    Kilis te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu #3

    Kilis te Suriyeli adam boşanmak istemediği eşini vurdu #4


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