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    Kilis'te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı

    Dağlık alanda yabancı uyruklu anne ve kızının cesedinin bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, tutuklandı. Zanlının ilk ifadesinde cinayetleri itiraf ettiği öğrenildi.
    • 23.08.2022 - 08:42
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    Kilis'te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı

    Kilis merkeze bağlı Topdağı köyü civarında önceki gün biri yol kenarındaki eski kum ocağında diğeri de ona yaklaşık 100 metre uzaklıkta dağlık alanda hareketsiz halde ceset gören bir çoban durumu yetkililere bildirmişti.

    Yapılan otopsi çalışmalarında vücutlarının çeşitli yerlerinde bıçak izleri tespit edilen cesetlerin Gaziantep'te ikamet eden Suriye uyruklu Nura Hac Süleyman (50) ve kızı Riham Ali El Muhammed'e (13) ait olduğu belirlenmişti.

    Gaziantep’te yakalandı

    İki cesedin bulunmasıyla ilgili Kilis İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekiplerin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde başlattığı soruşturma kapsamında bir şüpheli gözaltına alındı.

    Jandarma ekipleri, cinayet iddiasıyla, maktullerle akrabalık ilişkisi bulunan Suriye uyruklu Ş.H.S'yi (30) Gaziantep'te yaptığı operasyonla yakalayarak Kilis'e getirdi.

    Kilis te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı #1

    İtiraf etti, tutuklandı

    AA’nın haberine göre jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ş.H.S. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

    Şüphelinin ilk ifadesinde cinayetleri işlediğini itiraf ettiği öğrenildi.

    Cesetler Kilis Devlet Hastanesi morgundaki işlemlerin ardından yakınlarına teslim edilecek.

    Kilis te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı #2

    Kilis te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı #3

    Kilis te Suriyeli anne ile kızın katili tutuklandı #4


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