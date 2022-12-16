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Kilis'te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Kilis'te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

Musabeyli ilçesinde içme suyu hattı çalışması sırasında göçük altında kalan iki işçi için harekete geçildi. Çıkarılan işçiler, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.