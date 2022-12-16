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    Kilis'te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

    Musabeyli ilçesinde içme suyu hattı çalışması sırasında göçük altında kalan iki işçi için harekete geçildi. Çıkarılan işçiler, hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
    • 16.12.2022 - 17:15
    • Güncelleme : 16.12.2022 - 17:37
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    Kilis'te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti

    Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Geçitboyu köyüne yapılan içme suyu hattı çalışmaları sırasında göçük meydana geldi.

    İki işçinin toprak altında kalması üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık, jandarma ekipleri sevk edildi.

    Arazinin dağlık alan olması nedeniyle arama kurtarma ekipleri, 2 kilometre yürüyerek olay yerine ulaştı.

    Yarım saat sonra çıkarıldılar

    Arama kurtarma ekipleri tarafından ilk önce işçilerden Bayram Yıldız (55), işçi Hasan Çelik (56) yaklaşık yarım saatlik çalışmanın ardından toprak altından çıkarıldı.

    Kilis'te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti VİDEO

    İşçiler kurtarılamadı

    Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesine kaldırılan Yıldız ile Çelik, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

    Musabeyli Kaymakamı Hamza Özbilgi, İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Selami Akşit, İl Genel Meclisi Başkanı Şıhmehmet Yalçın ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Küçükoğlu, arama kurtarma çalışmalarını takip etti.

    Kilis te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti #1

    Kilis te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti #2

    Kilis te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti #3

    Kilis te toprağın altında kalan 2 işçi hayatını kaybetti #4


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