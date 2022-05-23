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    Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi.

    Torbacı diye tabir edilen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 6 kişi gözaltına alındı. Arabalarda yapılan aramalarda 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi.
    • 23.05.2022 - 12:13
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 12:25
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    Kilis'te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi.

    Ülke genelinde zehir tacirlerine yönelik operasyonlar devam ediyor.

    Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

    2 araç takibe alındı

    Ekipler takibe aldığı 2 aracı, Başmağara köyünde durdurdu. Araçlarda yapılan aramalarda 203 bin 578 uyuşturucu hap ele geçirildi.

    6 kişi gözaltına alındı

    Haplara el koyan ekipler, araçlardaki 6 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler, emniyetteki sorgulamalarının ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

    "Uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz"

    DHA'ya göre, Kilis Valisi Recep Soytürk, beraberinde İl Emniyet Müdürü Ahmet Kurt ile birlikte operasyona ilişkin "Güvenlik güçleri uyuşturucuyla büyük mücadele verdi. Özellikle torbacı diye tabir edilen uyuşturucu satıcılarına karşı, önemli operasyonlar yapılıyor. Güvenlik güçlerimiz, Cumhuriyet Başsavcılığımız ile mahkemelerimiz özverili çalışmalar yapıyorlar. Bu da torbacı diye tabir edilenlerin azalması, uyuşturucu satımının azaltılması anlamına geliyor. Son operasyonda 203 bin 578 captagon hap yakalandı. Bu operasyonda yer alan bütün arkadaşları tebrik ediyorum. Bunun arkasının da geleceğini düşünüyorum. Bu bölgede uyuşturucu satışını sıfıra indirmek istiyoruz." diye konuştu.

    Kilis te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi. #1

    Kilis te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi. #2

    Kilis te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi. #3

    Kilis te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi. #4

    Kilis te uyuşturucu operasyonu: 203 bin 578 hap ele geçirildi. #5


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