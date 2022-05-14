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- Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı
Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 22’si tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.
- 14.05.2022 - 10:07
Kilis’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.
DHA’nın haberine göre; kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere eş zamanlı baskınlar yapıldı.
Ele geçirilenler
24 kişi, gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı VİDEO
22 şüpheli tutuklandı
Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 2’si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.