Uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında gözaltına alınan 24 şüpheliden 22’si tutuklanırken 1 şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kilis’te uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışmalar aralıksız devam ediyor...

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, uyuşturucu madde satışı yapanlara yönelik kent genelinde çalışma yapıldı.

DHA’nın haberine göre; kimlikleri ve adresleri tespit edilen kişilere eş zamanlı baskınlar yapıldı.

Ele geçirilenler

24 kişi, gözaltına alınırken, şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 kilo 738 gram metamfetamin, 68 gram esrar, 15 gram bonzai, 14 bin 768 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Kilis’te uyuşturucu operasyonu: 24 gözaltı VİDEO



22 şüpheli tutuklandı

Şüphelilerden 22'si, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlik tarafından tutuklandı. 2’si de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.