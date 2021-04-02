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    Kilis’te yakıt deposundan 125 adet kaçak cep telefonu çıktı

    Gümrük görevlileri tarafından durdurulan aracın yakıt deposundan, 600 bin lira değerinde yüzlerce kaçak cep telefonu çıktı.
    • İHA
    • 02.04.2021 - 15:06
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    Kilis’te yakıt deposundan 125 adet kaçak cep telefonu çıktı

    Kilis’in Elbeyli ilçesinde Çobanbey Gümrük Muhafaza Kaçakçılık İstihbarat Bölge Amirliği ekipleri kaçakçılara göz açtırmadı.

    Gümrük görevlileri Suriye’den Türkiye’ye giriş yapan otomobili durdurarak arama gerçekleştirdi.

    Yapılan aramalarda otomobilin yakıt deposundan 600 bin lira değerinde 125 adet kaçak cep telefonu çıktı.

    GÖZALTINA ALINDI

    Olayla bağlantılı olduğu tespit edilen otomobil sürücüsü gözaltına alındı. Şahsın ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

    Kilis'te 600 bin TL değerinde kaçak cep telefonu ele geçirildi VİDEO

    Kilis’te yakıt deposundan 125 adet kaçak cep telefonu çıktı #1

    Kilis’te yakıt deposundan 125 adet kaçak cep telefonu çıktı #2

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