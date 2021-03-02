Kilis'te yalnız yaşayan yaşlı adam ölü bulundu

Evinde ölü bulunan Selahattin Polat'ın, darp sonucu yaşamını yitirdiği tahmin ediliyor.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Zeytinbağı köyünde yalnız yaşayan 78 yaşındaki Selahattin Polat’tan bir süre haber alınamadı.

Bunun üzerine Polat'ın evine giden yakınları, yaşlı adamın cansız bedeniyle karşılaştı.

DARBEDİLEREK ÖLDÜRÜLDÜ

Jandarma ekiplerinin yaptığı inceleme sonrası darbedilerek öldürüldüğü tahmin edilen Polat’ın cansız bedeni otopsi için Adlı Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri de cinayetin kim ya da kimler tarafından işlendiğinin belirlenmesine yönelik soruşturma başlatıldı.