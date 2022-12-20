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    Kilis'te yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yakalandı

    Kilis merkezde 1 Temmuz 2014 tarihinde gayrimeşru ilişkiden doğan bebeğini boğarak öldürdüğü gerekçesiyle müebbet hapis cezası alan yabancı uyruklu kadın, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 20.12.2022 - 16:15
    • Güncelleme : 20.12.2022 - 16:34
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    Kilis'te yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yakalandı

    Kilis'te 2014 yılında yaşanan olayda, F.Ş. (39) isimli yabancı uyruklu kadının, gayrimeşru ilişkiden dünyaya getirdiği ve bir çöp konteynerine attığı bebeğinin boğarak öldürüldüğü tespit edildi.

    Olaydan sonra yargılanan bebeğin annesi F.Ş. hakkında dava açıldı. 2019 yılında Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası olan F.Ş., jandarma tarafından Gaziantep’te düzenlenen operasyon sonucu yakalandı. Kilis’e getirilen F.Ş., tutuklandı.

    Olayın geçmişi

    F.Ş. isimli yabancı uyruklu kadın ile A.S.C. (65) isimli yabancı uyruklu şahıs arasındaki gayrimeşru ilişkiden dünyaya gelen yeni doğan bebeğin, annesi F.Ş. tarafından boğularak öldürüldüğü, sonrasındaysa bebeğin aynı evde ikamet eden yengesi L.E. (62) isimli kadın tarafından bez parçasına sarılarak poşet içerisinde çöp konteynerine atıldığı ortaya çıktı.

    Tutuklanıp tahliye edildikten sonra 2019 yılında Kilis Ağır Ceza Mahkemesi tarafından "kendini savunamayacak yakın akrabayı kasten öldürme" suçundan müebbet hapis cezası bulunan F.Ş., Şahinbey'e bağlı Yaycı Mahallesi'nde yakalandı.

    İHA'nın haberine göre Gaziantep'ten Kilis’e getirilen F.Ş. tutuklandı.

    Kilis te yeni doğan bebeğini boğarak öldüren kadın yakalandı #1


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