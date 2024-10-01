Kilis'te zehir tacirine suçüstü! Poşeti yere fırlatarak kaçmaya çalıştı

Kilis'te emniyet güçleri tarafından adım adım takip edilen zehir taciri, buluşma noktasında suçüstü yakalandı.
NARKOTİK POLİSLERİ ADIM ADIM TAKİP ETTİ
Yapılan çalışma sonucu A.O.D. isimli şahsı takibe alan ekipler, şahsın ara sokak ve cadde üzerinden giderek alıcılarını bulamayınca tekrar dönüş yaptığını fark etti. Narkotik polisi adım adım takip etti, o anlar kameraya yansıdı
YAKALANACAĞINI ANLAYINCA UYUŞTURUCUYU YERE FIRLATTI
Operasyonu başlatmak için en güvenli anı bekleyen ekipler, şahsın izini kaybettireceği esnada baskın düzenledi. Kaçmaya başlayan şahıs, içerisinde 2 kilo 70 gram uyuşturucu poşetini yere fırlatarak kaçtı. Şüpheli şahıs, polis ekiplerinin kovalaması sonucu yakalandı.
2 MİLYON TL DEĞERİNDE METAMFETAMİN ELE GEÇİRİLDİ
Operasyonda gözaltına alınan A.O.D., emniyete götürülürken satıcının poşetinde yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 2 milyon TL olan 2 kilo 70 gram metamfetamin ele geçirildi.
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