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Kilis'teki kazada 3 kişi yaralandı
İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
- İHA
- 06.12.2021 - 09:23
- Güncelleme : 06.12.2021 - 09:54
Kilis'te Ömer A. idaresindeki otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki otomobille çarpışarak devrildi.
Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı.
KAZA ANI KAMERADA
Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Kilis'teki kazada 3 kişi yaralandı VİDEO
YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.