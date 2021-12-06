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    Kilis'teki kazada 3 kişi yaralandı

    İki otomobilin çarpışmasıyla meydana gelen kazada 3 kişi yaralanırken, araçlarda maddi hasar meydana geldi. Kaza anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
    • İHA
    • 06.12.2021 - 09:23
    • Güncelleme : 06.12.2021 - 09:54
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    Kilis'teki kazada 3 kişi yaralandı

    Kilis'te Ömer A. idaresindeki otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi Erdoğan Bayraktar Caddesi üzerinde Yusuf Y. yönetimindeki otomobille çarpışarak devrildi.

    Çarpışmanın etkisiyle otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki 2 otomobile çarparak maddi hasara yol açtı.

    KAZA ANI KAMERADA

    Kaza, güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi. Kazada yaralanan Abdulkadir K. (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından sıkıştığı yerden çıkarıldı.

    Kilis'teki kazada 3 kişi yaralandı VİDEO


    YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

    Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

    Kilis teki kazada 3 kişi yaralandı #1

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