Kilis'teki petrol istasyonunda tüfekli saldırı

İHA
Kilis'in Namık Ünler Paşa Mahallesi'nde bulunan petrol istasyonunda, korkunç bir olay meydana geldi.
Otomobille gelen şüpheli I.B., iddiaya göre aralarında daha önceden husumet bulunan kişiye pompalı tüfekle ateş açarak olay yerinden kaçtı.
Tüfekle yaralandı
Tüfekten çıkan saçmaların hedefi olan Ö.G, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
Ambulansla Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Saldırının ardından kaçan şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.