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- Kilis’teki uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Kilis’teki uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu
Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si mahkemece tutuklandı.
- DHA
- 27.07.2021 - 10:41
- Güncelleme : 27.07.2021 - 10:42
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuskunkuran köyünde 3 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.
Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 132 kök kenevir, 500 gram esrar, 1 tabanca ve 72 mermi ele geçirildi.
5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, adreslerde bulunan L.K., Z.K., M.K., N.K. ve Y.B.'yi gözaltına aldı.
3'Ü TUTUKSUZ YARGILANACAK
Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. ve Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.