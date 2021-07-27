Kilis’teki uyuşturucu operasyonu: 2 tutuklu

Jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 2'si mahkemece tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuskunkuran köyünde 3 adrese uyuşturucu operasyonu düzenledi.

Operasyon kapsamında adreslerde yapılan aramalarda; 132 kök kenevir, 500 gram esrar, 1 tabanca ve 72 mermi ele geçirildi.

5 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Uyuşturucu ve tabancaya el koyan ekipler, adreslerde bulunan L.K., Z.K., M.K., N.K. ve Y.B.'yi gözaltına aldı.

3'Ü TUTUKSUZ YARGILANACAK

Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Z.K. ve Y.B., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, 3'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.