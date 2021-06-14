Kilyos yolunda köpeğe çarpıp, kaçan sürücü

Hızla gelerek çarptığı köpeği ağır yaralayan sürücünün umursamaz tavırları kameraya yansıdı.

Sarıyer Kilyos’ta seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, yıllardır çevre sakinlerinin baktığı ‘Tiger’ isimli köpeğe çarpıp, kaçtı.

Çarpmanın etkisiyle yol kenarına savrulan köpek ise ağır yaralandı.

"ARKASINA BİLE BAKMIYOR"

3 yıldır köpekle ilgilenen Başak Hanım, köpeğin klinikte tedavi altına alındığını söyledi. Olay anını anlatan kadın, “İki gece önce sokakta beslediğim köpeğimize son hızla araba çarptı. Hayvanın şu an kırıkları var klinikte. Bu şekilde birçok hayvanı kaybettik. Burası sosyal tesisler, buraya yazları engelli vatandaşlar geliyor ve bu yol vatandaşlar için de büyük tehlike arz ediyor. Çoluk çocuk arkada park var ve bu insanlar hiç durmuyor. Köpek 3 yıldır bizimleydi. Gece 00.00’da üstelik yasak saatinde buradan geçiyor. Son hızla vurup durmadan yoluna devam ediyor. Bu yolda birçok kedi köpek ezildi. Ricamız özellikle plaj yolunda bir şeyler yapılsın, kazalar yaşanmasın.” dedi.

Öte yandan, sürücünün köpeğe çarptığı anlar güvenlik kameraları tarafından görtüntülendi.

Sarıyer'de köpeğe çarptı umursamadan kaçtı